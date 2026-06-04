Уничтожение российского «Ската», скриншот видео

https://racurs.ua/n214230-redkiy-rossiyskiy-bespilotnik-unichtojili-na-ujno-slobojanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Південно-Слобожанському напрямку підрозділ «Стрікс» знищив рідкісний ворожий розвідувальний БпЛА «Скат 450М».

Відповідне відео сьогодні, 4 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

За весь час війни Силами оборони було збито не більше 20 таких апаратів, — наголошують у ДПСУ.

Зазначається, що «Скат 450М» є однією з ключових платформ рашистів для глибокої аеророзвідки та коригування вогню. Орієнтовна вартість комплексу становить близько 400 тис. доларів США.