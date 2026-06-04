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Уничтожение российского «Ската», скриншот видео
Редкий российский беспилотник уничтожили на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214230-redkiy-rossiyskiy-bespilotnik-unichtojili-na-ujno-slobojanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку підрозділ «Стрікс» знищив рідкісний ворожий розвідувальний БпЛА «Скат 450М».
Відповідне відео сьогодні, 4 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
За весь час війни Силами оборони було збито не більше 20 таких апаратів, — наголошують у ДПСУ.
Зазначається, що «Скат 450М» є однією з ключових платформ рашистів для глибокої аеророзвідки та коригування вогню. Орієнтовна вартість комплексу становить близько 400 тис. доларів США.
«Знищення таких апаратів залишає противника без „очей“ на значній глибині та суттєво ускладнює наведення озброєння», — додали у ДПСУ.