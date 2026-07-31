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Последствия падения ракеты KN-23 в Радухове, фото: Владислав Власюк

На Криворожье обнаружили воронку от падения второй северокорейской ракеты (ФОТО)

31 июл 2026, 22:35
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У Радушному на Криворіжжі виявили вирву, яка утворилася внаслідок падіння другої північнокорейської балістичної ракети KN-23 в ніч на 30 липня.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 31 липня, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Перша з цих ракет тієї ночі влучила у приватний будинок багатодітної родини, в результаті чого шестеро людей, серед них троє дітей, загинули, а ще п’ятеро неповнолітніх вважаються безвісти зниклими. Обидві ракети армія РФ застосувала в ніч проти 30 липня.

Друга KN-23 розірвалася в полі. Між цими «влучаннями» 3.5 км. Ніяких потенційних цілей немає в радіусі 5 км. Така точність, — наголосив Власюк.

Він зазначив, що KN-23 — це майже повний аналог російського «Іскандера». Є й однакові компоненти, зокрема і західні.

Один з прикладів залежності рф від військової допомоги північної кореї. Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між москвою та пхеньяном і надходження критичних компонентів для впк, — наголосив він.

Наслідки падіння ракети KN-23 у Радушному, фото: Владислав Власюк

Источник: Ракурс


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