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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Украинские беспилотники сожгли замаскированный бензовоз рашистов (ВИДЕО)

31 июл 2026, 18:31
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Дронарі ГВ БАС «Фенікс» ДПСУ виявили переміщення російської вантажівки глибоко в тилу противника.

Ціль було знищено. Відповідне відео опубліковане в соцмережах.

Після удару «Булавою» розкрилося більше деталей: ціллю виявився замаскований під звичайну вантажівку бензовоз, — вказано в описі відео.

На відео показано момент виявлення замаскованого бензовоза та на наслідки завданого по ньому удару.

Источник: Ракурс


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