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Последствия удара русского дрона в Богодухове, фото: ГСЧС
Российский дрон попал в крышу учебного заведения в Богодухове (ФОТО)https://racurs.ua/n215354-rossiyskiy-dron-popal-v-kryshu-uchebnogo-zavedeniya-v-bogoduhove-foto.htmlРакурс
Російський безпілотник влучив у дах навчального закладу в місті Богодухів на Харківщині.
Виникла пожежа на площі 20 кв. м, ку оперативно ліквідували. Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві. — До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися оперативний підрозділ ДСНС та офіцер-рятувальник громад.