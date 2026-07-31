Наслідки удару російського дрона у Богодухові, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215354-rosiyskyh-dron-vluchyv-u-dah-navchalnogo-zakladu-v-bogoduhovi-foto.html

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Російський безпілотник влучив у дах навчального закладу в місті Богодухів на Харківщині.

Виникла пожежа на площі 20 кв. м, ку оперативно ліквідували. Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба ДСНС.