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Ракурс
Наслідки удару російського дрона у Богодухові, фото: ДСНС

Російських дрон влучив у дах навчального закладу в Богодухові (ФОТО)

31 лип 2026, 16:00
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Російський безпілотник влучив у дах навчального закладу в місті Богодухів на Харківщині.

Виникла пожежа на площі 20 кв. м, ку оперативно ліквідували. Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, — розповіли у відомстві. — До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися оперативний підрозділ ДСНС та офіцер-рятувальник громад.

Наслідки удару російського дрона у Богодухові, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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