Армія РФ скинула чотири ФАБи на Краматорськ, є поранені. Фото:

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Ракурс

Російська авіація бомбардувала Краматорськ на Донеччині.

Ввечері у четвер, 30 липня, окупанти скинули чотири авіабомби на місто. Одна з них влучила у 14-поверховий будинок, де виникла пожежа. Надзвичайники спільно з поліцейськими врятували двох людей і передали їх медикам. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Постраждали троє осіб. Ворожа атака призвела до пошкодження шести багатоквартирних будинків, автомобілів, закладів освіти та торгівлі. Також горів дах навчального закладу. Рятувальники вже ліквідували всі займання.

У Краматорській міській військовій адміністрації поінформували, що за попередньою інформацією, по спальному мікрорайону міста влучили чотири ФАБ-250.

Нагадаємо, 30 липня російські окупанти скинули керовані авіаційні бомби по Павлограду. Внаслідок російського обстрілу загорілися квартири у багатоповерховому будинку. Загинула одна людина. Постраждали п’ятеро осіб, серед яких двоє дітей.