Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215358-ukrayinski-bezpilotnyky-spalyly-zamaskovanyy-benzovoz-rashystiv-video.html

Ракурс

Дронарі ГВ БАС «Фенікс» ДПСУ виявили переміщення російської вантажівки глибоко в тилу противника.

Ціль було знищено. Відповідне відео опубліковане в соцмережах.

Після удару «Булавою» розкрилося більше деталей: ціллю виявився замаскований під звичайну вантажівку бензовоз, — вказано в описі відео.

На відео показано момент виявлення замаскованого бензовоза та на наслідки завданого по ньому удару.