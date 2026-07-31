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Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Українські безпілотники спалили замаскований бензовоз рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215358-ukrayinski-bezpilotnyky-spalyly-zamaskovanyy-benzovoz-rashystiv-video.htmlРакурс
Дронарі ГВ БАС «Фенікс» ДПСУ виявили переміщення російської вантажівки глибоко в тилу противника.
Ціль було знищено. Відповідне відео опубліковане в соцмережах.
Після удару «Булавою» розкрилося більше деталей: ціллю виявився замаскований під звичайну вантажівку бензовоз, — вказано в описі відео.
На відео показано момент виявлення замаскованого бензовоза та на наслідки завданого по ньому удару.