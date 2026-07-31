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Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Українські безпілотники спалили замаскований бензовоз рашистів (ВІДЕО)

31 лип 2026, 18:31
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Дронарі ГВ БАС «Фенікс» ДПСУ виявили переміщення російської вантажівки глибоко в тилу противника.

Ціль було знищено. Відповідне відео опубліковане в соцмережах.

Після удару «Булавою» розкрилося більше деталей: ціллю виявився замаскований під звичайну вантажівку бензовоз, — вказано в описі відео.

На відео показано момент виявлення замаскованого бензовоза та на наслідки завданого по ньому удару.

Джерело: Ракурс


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