Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки в Днепропетровской области, фото: Днепропетровская ОВА

В Днепропетровской области из-за российской атаки погибла семья с детьми (ФОТО)

30 июл 2026, 09:43
999

Російські загарбники під час масованої повітряної атаки в ніч на сьогодні, 30 липня, вбили родину з дітьми у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

По Новопільській громаді росіяни здійснили ракетний удар. Вбили цілу родину з маленькими дітьми. Загинули троє дітей — хлопчики 17 та 11 років, 6-річна дівчинка й троє дорослих, — розповів він.

Також постраждали восьмеро людей, серед них — хлопчики віком шість та 15 років. Сталися пожежі. Зруйновані два приватні будинки, пошкоджені п’ять приватних осель і газогін.

Крім того, у Марганці Нікопольського району постраждали троє людей.

Окупанти гатили безпілотниками по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Сталися пожежі. Пошкоджені АЗС та вантажівка, — зазначив Лукашук.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров