В Днепропетровской области из-за российской атаки погибла семья с детьми (ФОТО)https://racurs.ua/n215316-v-dnepropetrovskoy-oblasti-iz-za-rossiyskoy-ataki-pogibla-semya-s-detmi-foto.htmlРакурс
Російські загарбники під час масованої повітряної атаки в ніч на сьогодні, 30 липня, вбили родину з дітьми у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
По Новопільській громаді росіяни здійснили ракетний удар. Вбили цілу родину з маленькими дітьми. Загинули троє дітей — хлопчики 17 та 11 років, 6-річна дівчинка й троє дорослих, — розповів він.
Також постраждали восьмеро людей, серед них — хлопчики віком шість та 15 років. Сталися пожежі. Зруйновані два приватні будинки, пошкоджені п’ять приватних осель і газогін.
Крім того, у Марганці Нікопольського району постраждали троє людей.
Окупанти гатили безпілотниками по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Сталися пожежі. Пошкоджені АЗС та вантажівка, — зазначив Лукашук.