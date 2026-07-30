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Ракурс
Наслідки російської атаки на Дніропетровщині, фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині через російську атаку загинула родина з дітьми (ФОТО)

30 лип 2026, 09:43
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Російські загарбники під час масованої повітряної атаки в ніч на сьогодні, 30 липня, вбили родину з дітьми у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

По Новопільській громаді росіяни здійснили ракетний удар. Вбили цілу родину з маленькими дітьми. Загинули троє дітей — хлопчики 17 та 11 років, 6-річна дівчинка й троє дорослих, — розповів він.

Також постраждали восьмеро людей, серед них — хлопчики віком шість та 15 років. Сталися пожежі. Зруйновані два приватні будинки, пошкоджені п’ять приватних осель і газогін.

Крім того, у Марганці Нікопольського району постраждали троє людей.

Окупанти гатили безпілотниками по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Сталися пожежі. Пошкоджені АЗС та вантажівка, — зазначив Лукашук.

Джерело: Ракурс


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