Рашисти за добу втратили понад 1,3 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n215314-rosiyany-za-dobu-vtratyly-1-tys-360-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 444 тис. 810 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 360 осіб. Про це сьогодні, 30 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 230 танків;

25 тис. 49 бойових броньованих машин;

47 тис. 3 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 976 одиниць РСЗВ;

1 тис. 522 одиниці засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 71 наземний робототехнічний комплекс;

434 тис. 140 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 950 крилатих ракет;

34 кораблі/катери;

два підводні човни;

127 тис. 621 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 480 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 85 авіаударів, під час яких скинув 293 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 112 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 892 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 26 — із РСЗВ.

Авіаударів ворога зазнали райони населених пунктів Суми, Лужки та Тополя Сумської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 13 районів зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотників.