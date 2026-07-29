Ракурсhttps://racurs.ua/
Винищувач F-16, фото: Wikimedia Commons
Україна втратила літак F-16, пілот катапультувався — Повітряні силиhttps://racurs.ua/ua/n215312-ukrayina-vtratyla-litak-f-16-pilot-katapultuvavsya-povitryani-syly.htmlРакурс
Втрачено один із винищувачів F-16.
Інцидент стався сьогодні, 29 липня. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
29 липня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем F-16 Повітряних Сил Збройних Сил України. На одному з напрямків фронту пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника. За попередніми даними на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися, — вказано в повідолменні.
Зазначається, що пілот вже у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики.
На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці, жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано. Причини інциденту встановлюються, — додали в Повітряних силах.