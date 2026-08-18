Рашисти вдень 18 серпня атакували Кихв безпілотниками, фото: Vgorode

https://racurs.ua/ua/n215690-ulamky-rosiyskogo-bpla-vpaly-u-kyievi-klychko.html

Ракурс

У Дніпровському районі Києва в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА.

Загоряння внаслідок цього інциденту немає. Про це сьогодні, 18 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом Кличко також повідомив про падіння уламків у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі столиці. Загоряння в цьому випадку також не було.