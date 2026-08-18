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Ракурс
Рашисти вдень 18 серпня атакували Кихв безпілотниками, фото: Vgorode

Уламки російського БпЛА впали у Києві — Кличко

18 сер 2026, 21:46
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У Дніпровському районі Києва в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА.

Загоряння внаслідок цього інциденту немає. Про це сьогодні, 18 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом Кличко також повідомив про падіння уламків у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі столиці. Загоряння в цьому випадку також не було.

Джерело: Ракурс


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