Рашисты днем ​​18 августа атаковали Кихв беспилотниками, фото: Vgorode

https://racurs.ua/n215690-oblomki-rossiyskogo-bpla-upali-v-kieve-klichko.html

Ракурс

У Дніпровському районі Києва в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА.

Загоряння внаслідок цього інциденту немає. Про це сьогодні, 18 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом Кличко також повідомив про падіння уламків у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі столиці. Загоряння в цьому випадку також не було.