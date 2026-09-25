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Ракурс
Во время российской атаки на Киев, видео скриншот

Вражеская атака на Киев — полиция опубликовала видео с бодикамер патрульных

25 сен 2026, 23:30
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Відео з бодікамер патрульних поліцейських, котре показує події під час чергової російської атаки на столицю 25 вересня, опублікувала на своїх сторінках у соцмережах патрульна поліція Києва.

Наразі в місті відомо про сімох загиблих та понад 50 травмованих.

На опублікованому відео показано ліквідацію наслідків чергової російської атаки у Шевченківському районі міста.

Разом із небайдужими громадянами надавали травмованим домедичну допомогу та допомагали людям дістатися безпечного місця. Також забезпечували проїзд спецтранспорту та прибирали пошкоджені автомобілі, — зазначили в поліції.

Источник: Ракурс


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