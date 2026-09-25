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Ракурс
Последствия российского удара по Иванковскому лицею №2, фото: Киевская ОВА

Россияне ударили по лицею в Киевской области — возник пожар (ФОТО)

25 сен 2026, 22:25
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Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, ввечері вдарили дроном по Іванківському ліцею № 2 у Вишгородському районі Київської області, спалахнула пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Зараз вогнем охоплено понад 300 квадратних метрів будівлі, — зазначив він.

На місці події працюють рятувальники.

На щастя дітей у закладі освіти вже не було. Всього ж у ліцеї навчалося близько 1100 дітей. Ніхто не постраждав, — додав Ткаченко.

До ударів по цивільних об'єктах росіяни додають терор громадської інфраструктури — б’ють по школах, де навчаються діти. Це черговий удар по мирному життю, — наголосив він.

Наслідки російського удару по Іванківському ліцею №2, фото: Київська ОВА

Источник: Ракурс


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