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Последствия российского удара по Иванковскому лицею №2, фото: Киевская ОВА
Россияне ударили по лицею в Киевской области — возник пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n216469-rossiyane-udarili-po-liceu-v-kievskoy-oblasti-voznik-pojar-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, ввечері вдарили дроном по Іванківському ліцею № 2 у Вишгородському районі Київської області, спалахнула пожежа.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Зараз вогнем охоплено понад 300 квадратних метрів будівлі, — зазначив він.
На місці події працюють рятувальники.
На щастя дітей у закладі освіти вже не було. Всього ж у ліцеї навчалося близько 1100 дітей. Ніхто не постраждав, — додав Ткаченко.
До ударів по цивільних об'єктах росіяни додають терор громадської інфраструктури — б’ють по школах, де навчаються діти. Це черговий удар по мирному життю, — наголосив він.