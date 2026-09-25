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Россияне массированно атаковали беспилотниками Украину 25 сентября, инфографика: Воздушные силы

162 ударные БпЛА атаковали Украину в течение дня 25 сентября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

25 сен 2026, 21:34
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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 25 вересня (із 7.00 до 18.30) атакували Україну 162 ударними БпЛА (76 із них — реактивні), «Гербара», «Бандероль/Дань-Т» та дронами інших типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними:

  • протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 127 БпЛА (44 із них — реактивні);
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Станом на 20.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу!, — наголошують у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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