Последствия российских атак в Киевской области, скриншот видео

https://racurs.ua/n216466-rossiyane-dvajdy-v-sutki-atakovali-sklad-makdonaldsa-na-kievschine-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, двічі атакували цивільний склад, який використовує логістичний партнер американської мережі McDonald’s.

Про це у своєму Telegam-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що йдеться про продовольчий склад із холодильними камерами у Броварському районі:

перший удар стався близько третьої години ночі;

повторний удар — уже вдень. Після другого удару виникла пожежа, приміщення з продуктами згоріло повністю.