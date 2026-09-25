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Последствия российских атак в Киевской области, скриншот видео

Россияне дважды в сутки атаковали склад «Макдональдса» на Киевщине (ВИДЕО)

25 сен 2026, 20:59
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Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, двічі атакували цивільний склад, який використовує логістичний партнер американської мережі McDonald’s.

Про це у своєму Telegam-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що йдеться про продовольчий склад із холодильними камерами у Броварському районі:

  • перший удар стався близько третьої години ночі;
  • повторний удар — уже вдень. Після другого удару виникла пожежа, приміщення з продуктами згоріло повністю.

Жодного військового об'єкта тут не було — на складі зберігали продукти. Все виглядає як цілеспрямований удар по об'єкту, пов’язаному з американською компанією, — наголосив Ткаченко.

Источник: Ракурс


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