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Последствия российских атак в Киевской области, скриншот видео
Россияне дважды в сутки атаковали склад «Макдональдса» на Киевщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216466-rossiyane-dvajdy-v-sutki-atakovali-sklad-makdonaldsa-na-kievschine-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, двічі атакували цивільний склад, який використовує логістичний партнер американської мережі McDonald’s.
Про це у своєму Telegam-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Він зазначив, що йдеться про продовольчий склад із холодильними камерами у Броварському районі:
- перший удар стався близько третьої години ночі;
- повторний удар — уже вдень. Після другого удару виникла пожежа, приміщення з продуктами згоріло повністю.
Жодного військового об'єкта тут не було — на складі зберігали продукти. Все виглядає як цілеспрямований удар по об'єкту, пов’язаному з американською компанією, — наголосив Ткаченко.