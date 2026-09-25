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Последствия российского удара по Чугуеву, фото: ГСЧС

Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву — возник пожар (ФОТО)

25 сен 2026, 17:59
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Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Чугуєву на Харківщині.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа площею 300 кв. м на даху адміністративної будівлі авторемонтного підприємства. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Обійшлося без постраждалих.

На місці події, попри загрозу повторних обстрілів, працювали оперативні підрозділи ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.

Також росіяни сьогодні тричі атакували безпілотниками Золочів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу БпЛА отримав поранення 27-річний чоловік. Гострої реакції на стрес зазнала 20-річна жінка. Їм надають медичну допомогу, — зазначив він.

Наслідки російського удару по Чугуєву, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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