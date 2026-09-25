Наслідки російського удару по Чугуєву, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216461-rosiyany-zavdaly-raketnogo-udaru-po-chuguievu-vynykla-pojeja-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Чугуєву на Харківщині.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа площею 300 кв. м на даху адміністративної будівлі авторемонтного підприємства. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Обійшлося без постраждалих.

На місці події, попри загрозу повторних обстрілів, працювали оперативні підрозділи ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.

Також росіяни сьогодні тричі атакували безпілотниками Золочів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.