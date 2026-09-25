Росія може розпочати «обмежену військову операцію» проти країни НАТО

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Росія може розпочати обмежену військову операцію проти однієї з країн НАТО в найближчі місяці, заявила данська розвідка — це одне з найсуворіших попереджень, оприлюднених західними службами безпеки.

У звіті, опублікованому в четвер, данська військова розвідка попередила про «невеликий, але зростаючий ризик» того, що Росія може завдати ударів на великі відстані по інфраструктурі НАТО, яка надає підтримку Україні, або здійснити обмежене вторгнення в сусідню країну з невеликим контингентом військ, які, ймовірно, діятимуть без розпізнавальних знаків.

Звіт з’явився через кілька годин після пожежі на супутниковій станції Starlink у центральній Польщі, яку місцева влада назвала «актом саботажу».

Віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що пожежа, яка спалахнула вночі в Мазовецькому воєводстві, була «навмисно організована з метою виведення станції з ладу», що призвело до перебоїв у доступі до Інтернету для низки установ, зокрема для українських Збройних сил.

Гавковський зазначив, що поки що не встановлено, хто несе відповідальність за пожежу, але «багато ознак вказують на те, що це відповідає новій російській доктрині нападу».

На початку цього місяця Німеччина публічно звинуватила Росію у спробі атаки за допомогою дронів на аеропорт Лейпциг/Галле, а низка інших інцидентів — зокрема, пожежі на заводах з виробництва дронів та акти саботажу, спрямовані проти залізничної інфраструктури — також розслідуються на предмет можливого зв’язку з Москвою. Росія заперечує свою причетність до таких атак.

Протягом останніх тижнів кілька керівників європейських розвідувальних служб попередили, що Росія, можливо, готує більш рішучі дії, щоб перевірити готовність країн НАТО підтримувати Україну, хоча думки чиновників щодо того, наскільки близьким може бути такий крок, розходяться.

Данці попередили, що, як очікується, у найближчі місяці Росія посилить свої гібридні атаки проти європейських країн, що матиме «більш серйозні наслідки» для тих, хто стане їхньою мішенню, зокрема це будуть «руйнівні кібератаки, що паралізують функціонування суспільства, а також диверсійні атаки, які несуть високий ризик жертв».

Джерело, обізнане з позицією Москви, погодилося, що Росія, ймовірно, посилить свої гібридні атаки.

Вище військове командування Росії переконане, що деякі країни НАТО безпосередньо беруть участь у війні проти Росії — не лише постачаючи Україні зброю та розвіддані, а й допомагаючи наводити ракети та безпілотники, — зазначило джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Тому вони вважають, що НАТО вже веде гібридну війну проти Росії, і що Росія має право відповісти тим самим, — додало джерело.

Джерело: The Guardian