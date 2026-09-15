Російський корабель випустив дві ракети по вертольоту армії Данії. Фото:

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Російський військовий корабель атакував ракетами вертоліт Збройних сил Данії.

Інцидент стався у міжнародних водах поблизу Гедсера. Корабель ВМФ Росії випустив дві сигнальні ракети у напрямку гелікоптера Fennec Військово-повітряних сил Данії, який провадив планову зйомку. Одна з них пролетіла на небезпечно близькій відстані від вертольота. Про це повідомив телеканал TV2.

За словами міністра оборони Данії Йєппе Брууса, влада країни вперше зіткнулася з подібним інцидентом і вважає його серйозним.

Це інцидент, до якого Данія ставиться дуже серйозно. Ми вперше стикаємося з подібним інцидентом, і це свідчить про те, що росіяни стають все більш схильними до ризику. Саме тому ми викликаємо російського посла на бесіду, — зазначив він.

За словами військового аналітика Центру військових досліджень Копенгагенського університету Кеннета Оленшлегер Бул, цю подію формально не можна вважати нападом, бо з погляду міжнародного права зброя не застосовувалася. Однак такі дії росіян — це недружній крок. Бо і вертоліт, і корабель мали мали право перебувати у цьому районі.

Нагадаємо, 15 червня фрегат Чорноморського флоту РФ «Адмірал Григорович» зробив попереджувальні постріли в бік цивільної британської яхти в Ла-Манші.

Джерело: TV2