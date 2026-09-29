РФ вночі била по Україні балістикою та ударними БпЛА, але ППО знешкодила 109 цілей. Фото:

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Росія вночі атакувала Україну безпілотниками та ракетами.

У ніч на 29 вересня ворог запустив з Курської області протикорабельну ракету «Циркон"/"Онікс» та дві балістичні ракети «Іскандер-М"/С-400. А з окупованих Криму та Донецька, а також російських Орла, Міллерово, Курська й Приморсько-Ахтарська летіли 152 ударних БпЛА типу Shahed (82 із них — реактивні), «Гербера» й дрони-імітатори типу «Пародія». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Попередньо відомо, що ППО (авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи) знешкодила 109 ворожих цілей:

1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;

2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;

106 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів.

Також російські засоби ураження влучили на 24 локаціях, а збиті цілі та уламки впали на 16 локаціях.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що в Києві внаслідок ранкової російської атаки в Голосіївському районі було влучання у шестиповерховий житловий будинок. Одна людина постраждала, ще 10 рятувальники евакуювали. А в Солом’янському районі були пошкоджені два приватні житлові будинки. Усі загоряння вже ліквідовані.

У Київській області в Бучанському районі внаслідок удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м й врятували двох осіб. Постраждалих госпіталізували.

На Житомирщині, за інформацією ОВА, з вечора 28 вересня до ранку 29 вересня ворог завдав близько 10 ударів по цивільній інфраструктурі регіону. Під атакою опинилися об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

Нагадаємо, 28 вересня російські окупанти влучили безпілотником по в лікарні «Добробут» у центрі Києва. Загалом внаслідок вчорашньої атаки в столиці постраждали вже 19 осіб. Зокрема, троє дітей. Одна жінка загинула. Госпіталізувати довелося шістьох осіб, серед них — двоє дітей.