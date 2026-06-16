Російський військовий корабель стріляв у бік британського судна. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214464-rosiyskyy-fregat-zrobyv-poperedjuvalni-postrily-po-brytanskiy-yahti-the-telegraph.html

Ракурс

Російський військовий корабель стріляв у бік британського судна.

Фрегат Чорноморського флоту РФ «Адмірал Григорович» 15 червня зробив попереджувальні постріли в бік цивільної британської яхти в Ла-Манші. Таке повідомлення берегова охорона отримала від цивільного судна під британським прапором, яке плавало поблизу російського корабля. Про це повідомило видання The Telegraph.

Британці поінформували, що фрегат зробив попереджувальні постріли після того, як обидва судна наблизилися одне до одного в Ла-Манші. «Адмірал Григорович» вже кілька тижнів перебуває поблизу вод Великої Британії й супроводжує танкери «тіньового флоту» РФ. Зокрема, корабель фіксували поблизу вітрової електростанції біля узбережжя Саффолка.

Два прибережні патрульні катери Королівського флоту класу «River» HMS Mersey та HMS Tyne супроводжували російський фрегат Ла-Маншем вчора, до того він зробив попереджувальні постріли.

The Telegraph пише, що цей інцидент стався після того, як британський прем'єр-міністр Кір Стармер віддав наказ підрозділу Королівської морської піхоти висадитися на борт російського тіньового танкера Smyrtos. Судно затримали біля південного узбережжя Англії.

Нагадаємо, 31 травня в Атлантичному океані французькі Військово-морські сили взяли на абордаж нафтовий танкер «Тагор», який відплив з Росії та перебував під міжнародними санкціями. Операція була проведена спільно з партнерами, зокрема Великою Британією. Все відбувалося у суворому дотриманні норм морського права.

Джерело: The Telegraph