Термінал «Шесхаріс» призупинив експорт нафти, фото: Wikimapia

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Експорт сирої нафти з російського термінала «Шесхаріс» у чорноморському порту Новоросійськ було призупинено сьогодні, 14 серпня, внаслідок атаки дронів, що посилило перебої в роботі одного з ключових експортних пунктів РФ.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією.

Термінал «Шешаріс», який обробляє близько 700 тис. барелів нафти на добу, є головним об'єктом експорту нафти Росії на Чорному морі. Зазначається, що його зупинка посилює тиск на російську енергетичну інфраструктуру, яка останніми місяцями неодноразово ставала об'єктом атак.

За словами одного з джерел агентства, сьогодні вранці один із танкерів, який мав завантажитися нафтою в порту, вирушив у відкрите море після спроби атаки дроном на термінал.

Внаслідок спроби атаки порт призупинив завантаження нафти та припинив приймати нафту на термінал, оскільки резервуари для зберігання досягли максимальної місткості, додало джерело.

Ці перебої відбулися після періоду значних обсягів експорту в останні місяці. За інформацією одного з джерел агентства, обізнаного з даними про експорт, обсяги відвантаження нафти з Новоросійська у липні сягнули майже 1 млн барелів на добу, а в червні — близько 800 тис. барелів на добу.

Через Новоросійськ здійснюється експорт флагманської російської нафти сорту Urals, казахстанської суміші KEBCO та Siberian Light.

Джерело: Reuters