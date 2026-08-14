Ураження Усть-Луги підтвердив Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга», інфографіка: Генштаб ЗСУ
Ураження Усть-Луги підтвердив Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n215625-urajennya-ust-lugy-pidtverdyv-genshtab-zsu.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 14 серпня, уразили комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Слободці Ленінградської області РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зафіксовано пожежу. За попередньою інформацією, уражено дві переробні установки, — розповіли у Генштабі.
«НОВАТЭК-Усть-Луга» — виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату:
- його потужність становить майже 8 млн тонн сировини на рік;
- продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності РФ та задіяна у забезпеченні потреб російської армії.
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються, — додали у Генштабі ЗСУ.