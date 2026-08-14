Дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Фото:

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Безпілотники здійснили атаку на кілька регіонів Російської Федерації.

У ніч проти 14 серпня БпЛА атакували Москву та Ленінградську область. Зокрема, загорівся порт Усть-Луга. Над столицею РФ начебто збили 10 дронів, а над Ленінградською областю російська ППО «знищила» 54 дрони. Про це повідомили міський голова Москви Сергій Собянін та губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Також Дрозденко поінформував, що в порту Усть-Луга спалахнула пожежа і рятувальники вже начебто ліквідували наслідки атаки.

Тим часом Міноборони РФ заявило про «збиття» 553 українських безпілотників вночі.

Як відомо, морський термінал Усть-Луга є одним із російських ключових логістичних хабів у Балтійському морі. Цей термінал РФ активно використовує для експорту енергоресурсів із залученням «тіньового флоту» в обхід міжнародних санкцій.

Нагадаємо, 11 серпня нафтохімічний комплекс «Сибур-ЗапСибНефтехим» у Тобольську Тюменської області РФ зупинив роботу після атаки дронів, яка відбулася 10 серпня. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і можливі наслідки атаки на підприємство, яке є найбільшим у Росії заводом зі зрідження нафтового газу.