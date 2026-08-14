Росія фактично анонсувала посилення обстрілів України в зимовий період. Фото:

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Країна-агресор Росія фактично анонсувала посилення обстрілів України в зимовий період.

У п’ятницю, 14 серпня, Міністерство оборони РФ опублікувало світлину, на якій зображені дрони-камікадзе типу «Шахед». Під фото розмістили підпис: «Як сніг на голову». Таким чином у Москві заявили, що взимку посилять дроновий терор проти цивільних.

Взимку вам буде «заморозка», — підписали світлину загарбники.

В Україні вже відреагували на цю цинічну заяву. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, що фактично цієї заявою РФ звернулася до своїх же ж громадян, бо ж на такі дії Москві варто очікувати й дзеркальну відповідь.

Там російське мінубивств виставило фоточку «шахеда» та пообіцяло «заморозку». Я б теж міг виставити там, шматочок фото балістики, чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо Міноборони РФ таким чином і так звернулося до росіян, — написав він у соцмережах.

Нагадаємо, Reuters поінформувало, що Україна запропонувала РФ припинити атакувати цивільні цілі в Чорному морі. Київ передав пропозицію про призупинення атак на цивільні судна через третю сторону. Наразі українська сторона чекає на відповідь, але Кремль та Міністерство закордонних справ РФ поки офіційно не відреагували на ініціативу.