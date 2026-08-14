Україна запропонувала РФ припинити атаки на цивільні судна в Чорному морі — Reuters

Україна запропонувала РФ припинити атаки на цивільні судна в Чорному морі. Фото:

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Україна запропонувала РФ припинити атакувати цивільні цілі в Чорному морі.

Київ передав пропозицію про призупинення атак на цивільні судна через третю сторону. Наразі українська сторона чекає на відповідь, але Кремль та Міністерство закордонних справ РФ поки офіційно не відреагували на ініціативу. Про це повідомило Reuters із посиланням на власні джерела.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що країна-агресор не отримувала «жодних формальних пропозицій».

Останнім часом ми чуємо багато закликів до різних видів мораторіїв і перемир’я. Ці ідеї просувають різними каналами, але ми не отримали жодних офіційних пропозицій, — зазначив представник кремлівського режиму.

Нагадаємо, видання Financial Times інформувало, що віце-президент США Джей Ді Венс закликав президента України Володимира Зеленського припинити атакувати нафтові танкери біля порту Новоросійськ у Чорному морі. Відтоді Україна не завдавала ударів по танкерам поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму.

Джерело: Reuters