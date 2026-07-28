Росіяни планує озброїти судна-зерновози кулеметами та ракетними установками. Фото:

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Російська Федерація планує озброїти зерновози, що виходять із портів Азовського моря.

Представники військових і транспортних відомств РФ та російські військові обговорюють із судновласниками та зернотрейдерами комплекс заходів безпеки після серії ударів Сил оборони України по окупованих та російських портах, суднах і морській інфраструктурі. Про це 28 липня повідомила агенція Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Росіяни планують встановлювати на судна броньований захист, антидронові сітки, мішки з піском, а також спеціальні кріплення для великокаліберних кулеметів. Озброїти зерновози планують і мобільними ракетними установками.

Зазначається, що солдати РФ супроводжуватимуть судна до проходження Керченської протоки, після чого залишатимуть кораблі разом із зброєю.

Як пише Bloomberg, частина учасників ринку сумнівається в ефективності таких заходів. Бо ж витрати на переобладнання суден і військовий супровід росіяни планують покласти на судновласників і трейдерів.

Нагадаємо, Сили оборони України донедавна масштабно атакували російські судна в Чорному та Азовському морях. Були уражені, зокрема, газові та нафтові танкери з так званого тіньового флоту Росії. У Силах безпілотних систем Збройних сил України заявляли, що в період 6−22 липня в межах операції «МоЛоЧКа» було уражено 196 плавзасобів у Чорному та Азовському морі.

Джерело: Bloomberg