Сили оборони уразили ще 12 російських нафтових танкерів. Фото:

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Сили оборони України знову атакували танкери російського тіньового флоту.

У ніч на 9 липня було уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж РФ в акваторії Азовського моря. Ці судна використовувалися, зокрема, для постачання пального угрупованням ворожих військ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Наразі уточняються ступінь завданих збитків та результати ураження. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Крім того, українські війська вдарили по нафтоналивному терміналу «Юг Руси» у Батайську Ростовської області. У районі підприємства спалахнула пожежа. Цей термінал також забезпечує паливом окупантів.

Також було уражено склад боєприпасів армії РФ у районі Сорокиного Луганської області.

Нагадаємо, 8 липня Служба безпеки України показала, як морський дрон Sea Baby уразив танкер Blue тіньового флоту Росії, що перебував поблизу окупованої Ялти, у виключній українській економічній зоні. Безпілотник завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого він зазнав суттєвих пошкоджень.