Українські війська уразили шість пунктів управління БпЛА та армії РФ. Фото: Генштаб

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Сили оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.

Так, 17 серпня та в ніч на 18 серпня було уражено п’ять пунктів управління російських БпЛА. По ворожих цілях відпрацювали у районах населених пунктів Устинка та Журавльовка Бєлгородської області РФ, а також Новоіванівка, Нове й Малі Щербаки Запорізької області. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Також було влучання по складу боєприпасів у Карлівці Донецької області та пункту управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня Сили оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського (тимчасово окупований Крим). Також на анексованому півострові були уражені наземна станція управління БпЛА «Оріон» та ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера».