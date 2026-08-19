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Сили оборони уразили відразу три склади з російськими БпЛА. Фото:
ЗСУ уразили відразу три склади з російськими БпЛА на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n215716-zsu-urazyly-vidrazu-try-sklady-z-rosiyskymy-bpla-na-donbasi.htmlРакурс
Сили оборони України атакували низку об'єктів російської армії.
У ніч на 19 серпня було уражено три склади з безпілотниками окупантів у районах Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині і Лобачевого Луганської області. Також ЗСУ уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в Оленівці в окупованому Криму, та пункт управління БпЛА у районі Верхнього Рогачика Херсонської області. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.
Серед іншого уражено — склад МТЗ у Кадіївці Луганської області та район зосередження озброєння і військової техніки армії РФ у Лисичанську на Луганщині. Уточняються втрати окупантів.
Крім того, Сили оборони вдарили по автомобільному мосту через річку Молочну у районі Молочанська Запорізької області. Цю споруду загарбники використовують для забезпечення військової логістики.
Нагадаємо, 17 серпня та в ніч на 18 серпня підрозділи Сил оборони України уразили п’ять пунктів управління російських БпЛА. По ворожих цілях відпрацювали у районах населених пунктів Устинка та Журавльовка Бєлгородської області РФ, а також Новоіванівка, Нове й Малі Щербаки Запорізької області.