Силы обороны поразили сразу три склада с российскими БпЛА. Фото:

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Сили оборони України атакували низку об'єктів російської армії.

У ніч на 19 серпня було уражено три склади з безпілотниками окупантів у районах Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині і Лобачевого Луганської області. Також ЗСУ уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в Оленівці в окупованому Криму, та пункт управління БпЛА у районі Верхнього Рогачика Херсонської області. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Серед іншого уражено — склад МТЗ у Кадіївці Луганської області та район зосередження озброєння і військової техніки армії РФ у Лисичанську на Луганщині. Уточняються втрати окупантів.

Крім того, Сили оборони вдарили по автомобільному мосту через річку Молочну у районі Молочанська Запорізької області. Цю споруду загарбники використовують для забезпечення військової логістики.

Нагадаємо, 17 серпня та в ніч на 18 серпня підрозділи Сил оборони України уразили п’ять пунктів управління російських БпЛА. По ворожих цілях відпрацювали у районах населених пунктів Устинка та Журавльовка Бєлгородської області РФ, а також Новоіванівка, Нове й Малі Щербаки Запорізької області.