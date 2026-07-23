Захід суден до українських портів тимчасово призупинився через безпекову ситуацію. Фото:

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Судна перестали заходити у порти України.

Станом на сьогодні, 23 липня, рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російський атак. Відповідне рішення ухвалили самі судновласники, а держава не запроваджувала жодних обмежень на рух. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування із журналістами, передає Latifundist.

Ще вчора до портів заходили чотири-п'ять суден. Це небагато, але рух був. Станом на сьогодні захід суден призупинився. Це рішення судновласників — держава зі свого боку нічого не обмежувала, — зазначив урядовець.

При цьому міністр наголосив, що наразі рано говорити про повну блокаду морського експорту.

Висоцький зазначив, що уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство. Міністр додав, що ситуація може змінюватися не щотижня, а щодня. Після різкого зростання ризиків судновласники спочатку призупиняють роботу, оцінюють нові обставини, а згодом починають до них адаптуватися.

Нагадаємо, 19 липня росіяни завдали удару поблизу Одесу по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу — громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ». Загинули 10 осіб, серед яких лоцман ДП «АМПУ».

Джерело: Latifundist