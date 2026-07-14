Росіяни атакували два торгівельні судна в Чорному морі. Фото:

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Армія Російської Федерації знову атакувала цивільні судна в акваторії Чорного моря.

У вівторок, 14 липня, загарбники вдарили по двох торговельних суднах, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

На берег евакуювали екіпаж у складі 11 людей. Троє з них постраждали внаслідок російської атаки.

Кожен такий цинічний удар ворога — воєнний злочин проти мирних людей, цивільного судноплавства та світової продовольчої безпеки, — наголосили в ОВА.

Згодом Кіпер поінформував, що Росія атакувала ще одне судно в Чорному морі — ворог вдарив по судну під прапором Маршаллових Островів. На борту почалася пожежа. Внаслідок удару загинуло двоє людей.

Нагадаємо, 13 липня в Одеській області росіянами було атаковане цивільне торговельне судно під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив. Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Загинули п’ятеро осіб, а ще 10 дістали поранення. Сімох постраждалих довелося госпіталізувати.