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Ракурс
Рашисти атакували цивільне судно на Одещині, фото: «Укрінформ»

Росіяни вдарили по цивільному судну на Одещині — є загиблі

13 лип 2026, 17:01
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На Одещині російські загарбники завдали удару по цивільному торговельному судну під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив.

Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Про це сьогодні, 13 липня, вдень у своїх Telegram-каналах повідомили віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих. Ще десять людей постраждали — сімох людей госпіталізовано, трьом медична допомога була надана амбулаторно.

Усі загиблі та постраждалі — члени екіпажу.

Це черговий удар росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України. Такі атаки загрожують безпеці міжнародного судноплавства, стабільності глобальної торгівлі та продовольчій безпеці світу, — наголошує Кулеба.

Джерело: Ракурс


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