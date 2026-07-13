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Ракурс
Рашисты атаковали гражданское судно в Одесской области, фото: «Укринформ»

Россияне ударили по гражданскому судну в Одесской области — есть погибшие

13 июл 2026, 17:01
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На Одещині російські загарбники завдали удару по цивільному торговельному судну під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив.

Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Про це сьогодні, 13 липня, вдень у своїх Telegram-каналах повідомили віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих. Ще десять людей постраждали — сімох людей госпіталізовано, трьом медична допомога була надана амбулаторно.

Усі загиблі та постраждалі — члени екіпажу.

Це черговий удар росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України. Такі атаки загрожують безпеці міжнародного судноплавства, стабільності глобальної торгівлі та продовольчій безпеці світу, — наголошує Кулеба.

Источник: Ракурс


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