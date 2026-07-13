Россияне ударили по гражданскому судну в Одесской области — есть погибшие

Россияне ударили по гражданскому судну в Одесской области — есть погибшиеhttps://racurs.ua/n214972-rossiyane-udarili-po-grajdanskomu-sudnu-v-odesskoy-oblasti-est-pogibshie.htmlРакурс
На Одещині російські загарбники завдали удару по цивільному торговельному судну під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив.
Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Про це сьогодні, 13 липня, вдень у своїх Telegram-каналах повідомили віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наразі відомо про п’ятьох загиблих. Ще десять людей постраждали — сімох людей госпіталізовано, трьом медична допомога була надана амбулаторно.
Усі загиблі та постраждалі — члени екіпажу.
Це черговий удар росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України. Такі атаки загрожують безпеці міжнародного судноплавства, стабільності глобальної торгівлі та продовольчій безпеці світу, — наголошує Кулеба.