Россияне ударили по гражданскому судну в Одесской области — есть погибшие

Рашисты атаковали гражданское судно в Одесской области, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n214972-rossiyane-udarili-po-grajdanskomu-sudnu-v-odesskoy-oblasti-est-pogibshie.html

Ракурс

На Одещині російські загарбники завдали удару по цивільному торговельному судну під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив.

Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Про це сьогодні, 13 липня, вдень у своїх Telegram-каналах повідомили віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих. Ще десять людей постраждали — сімох людей госпіталізовано, трьом медична допомога була надана амбулаторно.

Усі загиблі та постраждалі — члени екіпажу.