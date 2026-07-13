Армия РФ нанесла новые удары по Одессе, есть раненые. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Одесі.

У понеділок вранці, 13 липня, загарбники атакували автотранспортне підприємство. Внаслідок пожежі загорілися автобуси. Також були пошкоджені чотири приватних будинки. Про це очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували про чотирьох поранених. На місці влучання загорілися шість автобусів. Вибухова хвиля та уламки пошкодили ще 11 автобусів та шість легкових автомобілів. Крім того, руйнувань зазнала будівля місцевого санаторію. Рятувальники вже ліквідували пожежі.

Нагадаємо, вночі 13 липня російський безпілотник влучив у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку в Одеському районі. А інший БпЛА окупанти спрямували у дах будівельного супермаркету. Виникли пожежі, які наразі вже ліквідовані.