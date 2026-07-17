РФ атаковала Одессу ракетами — двое погибших и 10 раненых

РФ атаковала Одессу ракетами, двое погибших и восемь раненых. Фото:

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Ракурс

Російські війська ввечері 16 липня завдали ракетного удару по Одесі.

Під ударом ворожих ракет опинився Хаджибейський район. Внаслідок влучання у житловий будинок загинули двоє мирних жителів. Ще 10 осіб зазнали поранень. Серед постраждалих — двоє дітей. Про це голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені 11 житлових будинків. Також зазнали пошкоджень релігійний та дошкільний заклади, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють комунальні служби та благодійники.

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що серед загиблих — жінка, яка під час російського удару гуляла в парку з дітьми. Діти вижили та отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 16 липня російські окупанти скинули на Запоріжжя три керовані авіаційні бомби. Троє осіб загинули, також були зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Також спалахнули пожежі.