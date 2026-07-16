Армія РФ скинула три КАБи на Запоріжжя, є загиблі. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю.

У четвер, 16 липня, окупанти скинули на місто три керовані авіаційні бомби. Зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Також спалахнули пожежі. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що троє осіб загинули. На місці влучань працюють екстрені служби, встановлюються інші наслідки атаки.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня російські загарбники завдали ударів по житловій забудові міста Краматорська на Донеччині. Внаслідок обстрілів загорілися два зруйновані приватні будинки, а люди опинилися заблокованими у власних оселях. Цивільних врятували працівники ДСНС.