Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу 4 серпня, фото: Запорізька ОВА

Рашисти обстріляли дитячу лікарню у Запоріжжі (ВІДЕО)

4 сер 2026, 22:31
999

Російські загарбники атакували територію дитячої обласної клінічної лікарні у Запоріжжі.

Про це сьогодні, 4 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На щастя, у момент повітряної тривоги, всі діти разом із медиками перебували в укритті. Постраждалих немає, — зазначив Федоров. — У медзакладі понівечило фасад та вікна.

Наслідки російського обстрілу 4 серпня, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів