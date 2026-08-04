Наслідки російського обстрілу 4 серпня, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n215419-rashysty-obstrilyaly-dytyachu-likarnu-u-zaporijji-video.html

Ракурс

Російські загарбники атакували територію дитячої обласної клінічної лікарні у Запоріжжі.

Про це сьогодні, 4 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.