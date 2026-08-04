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Наслідки російського обстрілу 4 серпня, фото: Запорізька ОВА
Рашисти обстріляли дитячу лікарню у Запоріжжі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215419-rashysty-obstrilyaly-dytyachu-likarnu-u-zaporijji-video.htmlРакурс
Російські загарбники атакували територію дитячої обласної клінічної лікарні у Запоріжжі.
Про це сьогодні, 4 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На щастя, у момент повітряної тривоги, всі діти разом із медиками перебували в укритті. Постраждалих немає, — зазначив Федоров. — У медзакладі понівечило фасад та вікна.