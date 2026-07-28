Наслідки російського удару на Запоріжжі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215263-na-zaporijji-ryatuvalnyky-potrapyly-pid-udar-bpla-pid-chas-gasinnya-lisovoyi-pojeji-chetvero.html

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У Запорізькому районі рятувальники потрапили під підступний російський удар БпЛА під час гасіння пожежі на відкритій території в одному з лісництв, постраждали четверо людей.

Про це сьогодні, 28 липня, повідомила прес-служба ДСНС.