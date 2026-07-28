Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара в Запорожье, фото: ГСЧС
На Запорожье спасатели попали под удар БпЛА во время тушения лесного пожара — четверо раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n215263-na-zaporoje-spasateli-popali-pod-udar-bpla-vo-vremya-tusheniya-lesnogo-pojara-chetvero-ranenyh.htmlРакурс
У Запорізькому районі рятувальники потрапили під підступний російський удар БпЛА під час гасіння пожежі на відкритій території в одному з лісництв, постраждали четверо людей.
Про це сьогодні, 28 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Четверо вогнеборців отримали акубаротравми та легкі осколкові поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу, — зазначили у відомстві. — росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру та свідомо полювати на підрозділи ДСНС, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права.