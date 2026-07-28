Последствия российского удара в Запорожье, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215263-na-zaporoje-spasateli-popali-pod-udar-bpla-vo-vremya-tusheniya-lesnogo-pojara-chetvero-ranenyh.html

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У Запорізькому районі рятувальники потрапили під підступний російський удар БпЛА під час гасіння пожежі на відкритій території в одному з лісництв, постраждали четверо людей.

Про це сьогодні, 28 липня, повідомила прес-служба ДСНС.