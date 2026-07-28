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Последствия российского удара в Запорожье, фото: ГСЧС

На Запорожье спасатели попали под удар БпЛА во время тушения лесного пожара — четверо раненых (ФОТО)

28 июл 2026, 11:58
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У Запорізькому районі рятувальники потрапили під підступний російський удар БпЛА під час гасіння пожежі на відкритій території в одному з лісництв, постраждали четверо людей.

Про це сьогодні, 28 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Четверо вогнеборців отримали акубаротравми та легкі осколкові поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу, — зазначили у відомстві. — росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру та свідомо полювати на підрозділи ДСНС, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права.

Наслідки російського удару на Запоріжжі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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