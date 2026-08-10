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Ракурс
Наслідки російських ударів по Запоріжжю, фото: ДСНС

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)

10 сер 2026, 16:20
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У Запоріжжі до 24 зросла кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів.

Серед травмованих — шестирічний хлопчик та 10-річна дівчинка. Про це сьогодні, 10 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Психологи ДСНС підтримали 37 людей, з них 3 дітей, — розповіли у відомстві.

Роботи з ліквідації наслідків вже завершені. Комунальні служби міста проводять відновлення пошкоджених будинків.

Джерело: Ракурс


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