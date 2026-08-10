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Наслідки російських ударів по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215517-u-zaporijji-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі до 24 зросла кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів.
Серед травмованих — шестирічний хлопчик та 10-річна дівчинка. Про це сьогодні, 10 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Психологи ДСНС підтримали 37 людей, з них 3 дітей, — розповіли у відомстві.
Роботи з ліквідації наслідків вже завершені. Комунальні служби міста проводять відновлення пошкоджених будинків.