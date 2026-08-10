Росіяни скинули керовану авіабомбу на Запоріжжя, є поранені. Фото: ОВА

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Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Запоріжжя.

Щонайменше четверо людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на місто. Бомбардування призвело до пошкодження житлових будинків й загоряння транспортних засобів. Про це 10 серпня голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Очільник ОВА поінформував також, що упродовж минулої доби загарбники завдали 867 ударів по 47 населених пунктах регіону. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Нагадаємо, вночі 10 серпня російські безпілотники пошкодили територію гаражного кооперативу в одному з районів Запоріжжя. Також вибухова хвиля та уламки пошкодили два багатоквартирних будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.