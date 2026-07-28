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Наслідки російського удару по Запоріжжю 28 липня, фото: ДСНС
У Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника сталася пожежа в багатоповерхівці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215266-u-zaporijji-vnaslidok-udaru-rosiyskogo-bezpilotnyka-stalasya-pojeja-v-bagatopoverhivci-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі внаслідок удару російським БпЛА сталася пожежа в багатоповерхівці.
Про це сьогодні, 28 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Попередньо, інформація про загиблих чи травмованих не надходила, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що на місці влучання загорілися балкон і квартира на сьомому поверсі будинку. Рятувальники вже ліквідували пожежу.
Також про пожежу у житловому будинку внаслідок російської атаки повідомляв у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.