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Ракурс
Наслідки російського удару по Запоріжжю 28 липня, фото: ДСНС

У Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника сталася пожежа в багатоповерхівці (ФОТО)

28 лип 2026, 13:26
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У Запоріжжі внаслідок удару російським БпЛА сталася пожежа в багатоповерхівці.

Про це сьогодні, 28 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Попередньо, інформація про загиблих чи травмованих не надходила, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що на місці влучання загорілися балкон і квартира на сьомому поверсі будинку. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Також про пожежу у житловому будинку внаслідок російської атаки повідомляв у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Джерело: Ракурс


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