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Росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Фото:

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу — троє осіб загинули, 19 зазнали поранень

23 чер 2026, 12:25
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Армія Російської Федерації завдала нового удару по Кривому Рогу.

Близько 11.00 у вівторок, 23 червня, окупанти вдарили по місту балістичними ракетами. Внаслідок влучання була пошкоджена промислова інфраструктура. Про це керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомили у Telegram.

Наразі відомо, що триа людини загинула. Ще 19 осіб зазнали поранень. Є постраждалі у важкому стані. Їм вже надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня війська Російської Федерації атакували Суми — скинули шість керованих авіаційних бомб на околиці міста. Унаслідок російського удару вогонь знищив тролейбус, який перебував неподалік місця влучання. Важкі поранення дістав водій тролейбуса, який сам перебував у транспорті. Ще дві жінки звернулися по допомогу до медиків.

Джерело: Ракурс


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