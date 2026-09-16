У Росії нагородили капітана корабля, який стріляв у бік данського військового гелікоптера. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216277-ministr-oborony-rf-nagorodyv-komandyra-korablya-yakyy-obstrilyav-gelikopter-daniyi.html

Ракурс

У Росії нагородили капітана корабля, який стріляв у бік данського військового гелікоптера.

У середу, 16 вересня міністр оборони Російської Федерації Андрій Бєлоусов нагородив медаллю «За бойові заслуги» командира корвета «Сообразительный». Саме з цього судна в нейтральних водах Балтійського моря були випущені сигнальні ракети в напрямку гвинтокрила Збройних сил Данії. Про це повідомили в прес-служба Міністерства оборони країни-агресора.

У ворожому відомстві зазначили, що військовий корабель виявив повітряну ціль у нейтральних водах й ідентифікував її як гелікоптер типу Fennec данських Військово-повітряних сил. У Москві стверджують, що вертоліт прямував курсом на зближення з «Сообразительным».

Російське командування поінформувало, що командир корабля отримав нагороду за «вмілі та рішучі дії» під час «запобігання провокації» з боку данського гелікоптера.

Нагадаємо, 14 вересня фрегат Військово-морського флоту випустив дві сигнальні ракети по вертольоту ВПС Данії, який перебував у міжнародних водах поблизу міста Гедсер й проводив планову зйомку. Одна з ракет пролетіла близько до данського гелікоптера.

Міністерство закордонних справ Данії заявило, що такі дії російської сторони неприйнятні, а також викликало для пояснень посла РФ.

А сьогодні біля будинку міністра оборони Данії Єппе Брууса виявили невідомий безпілотник. Поліція та військові обстежили територію й згодом заявили, що цей дрон не ніс небезпеки.