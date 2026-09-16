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У Росії нагородили капітана корабля, який стріляв у бік данського військового гелікоптера. Фото:
Міністр оборони РФ нагородив командира корабля, який обстріляв гелікоптер Даніїhttps://racurs.ua/ua/n216277-ministr-oborony-rf-nagorodyv-komandyra-korablya-yakyy-obstrilyav-gelikopter-daniyi.htmlРакурс
У Росії нагородили капітана корабля, який стріляв у бік данського військового гелікоптера.
У середу, 16 вересня міністр оборони Російської Федерації Андрій Бєлоусов нагородив медаллю «За бойові заслуги» командира корвета «Сообразительный». Саме з цього судна в нейтральних водах Балтійського моря були випущені сигнальні ракети в напрямку гвинтокрила Збройних сил Данії. Про це повідомили в прес-служба Міністерства оборони країни-агресора.
У ворожому відомстві зазначили, що військовий корабель виявив повітряну ціль у нейтральних водах й ідентифікував її як гелікоптер типу Fennec данських Військово-повітряних сил. У Москві стверджують, що вертоліт прямував курсом на зближення з «Сообразительным».
Російське командування поінформувало, що командир корабля отримав нагороду за «вмілі та рішучі дії» під час «запобігання провокації» з боку данського гелікоптера.
Нагадаємо, 14 вересня фрегат Військово-морського флоту випустив дві сигнальні ракети по вертольоту ВПС Данії, який перебував у міжнародних водах поблизу міста Гедсер й проводив планову зйомку. Одна з ракет пролетіла близько до данського гелікоптера.
Міністерство закордонних справ Данії заявило, що такі дії російської сторони неприйнятні, а також викликало для пояснень посла РФ.
А сьогодні біля будинку міністра оборони Данії Єппе Брууса виявили невідомий безпілотник. Поліція та військові обстежили територію й згодом заявили, що цей дрон не ніс небезпеки.