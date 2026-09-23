В ЄС побоюються можливого незаконного поширення зброї з України. Фото:

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Європейці бояться завезення зброї та боєприпасів з українського фронту.

Європейський Союз занепокоєний можливим незаконним поширенням зброї та військового спорядження, яке завозять військові, що повертаються із зони бойових дій в Україні. Це озброєння може потрапити в незаконний обіг. Про це повідомило видання Euronews із посиланням на конфіденційний документ ЄС.

Держави-члени повідомили про виявлення компонентів зброї та військового обладнання у володінні комбатантів, які повертаються. Хоча ці особи не обов’язково пов’язані з організованою контрабандною діяльністю, такі випадки свідчать про потенційний ризик переміщення військових компонентів або іншого обладнання з поля бою з України до ЄС, — йдеться у звіті.

У статті зазначається, що побоювання в Європі стосуються не тільки тих, хто воював за РФ, а і тих добровольців, що воювали в лавах Збройних сил України.

У середу, 23 вересня, це питання обговорять посли країн Європейського Союзу. Водночас європейські органи влади посилюють зусилля з відстеження зброї, яка потрапляє на територію ЄС.

Вказується, що в Україні вже створено Національний контактний пункт з питань вогнепальної зброї, який надає Європолу списки конфіскованої, викраденої або загубленої вогнепальної зброї.

Нагадаємо, українські партизани встановили, що російські окупанти торгують зброєю на Запорізькому напрямку. На цій ділянці фронту діє стійка схема нелегального продажу зброї та боєприпасів із військових складів. Офіцери армії РФ виводять частину зброї з обліку, оформляючи її як втрачену в бою або пошкоджену, після чого передають посередникам. Таким чином на чорний ринок в окуповані Токмат чи Мелітополь потрапляють сучасні автомати АК-12 і АК-102.

Джерело: Euronews