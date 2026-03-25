Російські окупанти торгують зброєю на Запорізькому напрямку.

На цій ділянці фронту діє стійка схема нелегального продажу зброї та боєприпасів із військових складів. До схеми причетні командири рот та начальники складів зі складу 127-ї мотострілецької дивізії ЗС Росії. Про це рух опору «АТЕШ» 25 березня повідомив у Telegram.

Ці офіцери виводять частину зброї з обліку, оформляючи її як втрачену в бою або пошкоджену, після чого передають посередникам. Таким чином на чорний ринок в окуповані Токмат чи Мелітополь потрапляють сучасні автомати АК-12 і АК-102.

Натомість пересічним окупантам на передовій видають застарілі АК-74 і більш ранні моделі. Ця зброя часто дає осічки або клинить під час бою, що безпосередньо знижує боєздатність ворога та веде до додаткових втрат.

Самі військовослужбовці чудово розуміють те, що відбувається: поки командири заробляють на продажу сучасної зброї, їх відправляють у бій з тим, що може підвести будь-якої миті, — зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, в «АТЕШ» інформували, що на Сумському напрямку виникають конфлікти між досвідченими солдатами та новобранцями підрозділів 80-ї мотострілецької бригади угруповання військ РФ «Північ». Досвідчені бійці б’ють новобранців та забирають у них гроші. Бійки відбуваються прямо в розташуванні, на очах у всіх.